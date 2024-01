Aktualisiert am 19.01.2024 - 13:09 Uhr

Aktualisiert am 19.01.2024 - 13:09 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Berlins früherer CDU-Finanzsenator Peter Kurth hat engere Verbindungen ins rechtsradikale Milieu als bislang bekannt. Nach Recherchen des Magazins "Spiegel" fungiert Kurth bereits seit Jahren als einer der führenden Köpfe der ultrarechten Berliner Burschenschaft Gothia, einer schlagenden Studentenverbindung mit weitreichenden Kontakten in die extrem rechte Szene.

Seit 2014 gehört der langjährige Christdemokrat demnach dem Vorstand der "Vereinigung Alter Gothen e. V." an, die unter anderem das Vermögen der Burschenschaft verwaltet. 2023 übernahm Kurth den Vorsitz des Vereins. Auf dem Gelände der Gothia in Berlin-Zehlendorf trafen sich nach "Spiegel"-Recherchen mehrfach Funktionäre der AfD , ihrer Jugendorganisation Junge Alternative und der rechtsextremen "Identitären Bewegung" (IB). Für Mittwoch hatte die Gothia zu einem "Burschenschaftlichen Abend" mit dem früheren Neonazi Benedikt Kaiser geladen, die Veranstaltung jedoch kurzfristig wieder abgesagt.

Aus internen Unterlagen und Mails, die dem "Spiegel" vorliegen, geht hervor, dass mehrere Gothia-Mitglieder in der AfD oder deren Jugendverband aktiv sind – darunter Martin Kohler, Chef der rechten Jungen Alternative in Berlin und Fraktionsvorsitzender der AfD in der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf. Sowohl die Berliner Burschenschaft Gothia als auch Peter Kurth ließen schriftliche Fragen des "Spiegel" unbeantwortet.