Bei einer Feier in einer Beamtenschule im hessischen Fulda soll es zu ausländerfeindlichen Gesängen gekommen sein. Die Opposition im Landtag nimmt die Landesregierung in die Pflicht.

Nach mutmaßlich rechtsextremen Gesängen an einer staatlichen hessischen Verwaltungshochschule haben die Oppositionsfraktionen im Landtag besorgt auf den Verdacht reagiert und umfassende Aufklärung gefordert. "Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, dann müssen daraus klare Konsequenzen von Seiten der Behörden und der Finanzverwaltung gezogen werden", erklärte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Miriam Dahlke, am Freitag. Die Vorwürfe seien besorgniserregend.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Volksverhetzung

Polizei und Staatsanwaltschaft in Fulda ermitteln nach eigenen Angaben wegen des Verdachts der Volksverhetzung, nachdem es am 23. Januar bei einer Feier am Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz in Rotenburg an der Fulda zu ausländerfeindlichen Gesängen gekommen sein soll. Weitere Angaben machten die Behörden unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Dies sei der Polizei Anfang Februar bekanntgeworden.