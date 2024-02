Werteunion will sich noch in dieser Woche gründen

Die CDU bekommt weitere Konkurrenz von rechts: Die Werteunion um Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen will sich noch in dieser Woche gründen.

Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen startet sein Projekt Parteigründung. Am Samstag soll in Bonn die Partei Werteunion aus der Taufe gehoben werden. Neben der Parteigründung gehe es bei dem Treffen auf einem Schiff auch darum, eine Satzung und das Programm zu beschließen, sagte Maaßen am Donnerstag in Berlin. Zuerst hatte der Bonner "General-Anzeiger" über den Termin berichtet.