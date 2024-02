In dem Entwurf, den die Bundestagsfraktion bei ihrer am Dienstag beginnenden Klausur in Leipzig beschließen will, listen die Grünen deshalb auf, was die Ampelregierung bei Jobs, Mobilität, Wohnen und Energiepreisen schon getan hat – und was aus ihrer Sicht noch nötig ist. Die Forderungen dürften zu Diskussionen in der Ampelkoalition führen.