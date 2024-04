Der Experte Steffen Schwarz, Betreiber einer Kaffeerösterei, erwartet einen deutlichen Anstieg des Kaffeepreises in den kommenden Jahren. Gründe seien die Folgen des Klimawandels, Probleme beim Anwerben von Wanderarbeitern auf den Plantagen und der steigende Kaffeekonsum in den Anbauländern selbst, sagte Schwarz dem "Spiegel": "Wir haben also weniger Ertrag, Arbeitskräftemangel und zugleich eine steigende Nachfrage."