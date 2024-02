Ein Klimageld, das zwischen Stadt und Land gestaffelt ist, finde ich eine kluge Idee. Michael Kellner

Wie kann man die Akzeptanz wiederherstellen?

Zum Beispiel mit sozial gerechter Förderung. Beim Heizungsgesetz gibt es auf die Grundförderung von 30 Prozent noch einmal 30 Prozent drauf für Menschen mit einem Jahreseinkommen unter 40.000 Euro. So müssen wir das auch bei anderen Ausgleichszahlungen gestalten.

Woran denken Sie?

An das Klimageld. Die Grünen hatten ursprünglich eine Pro-Kopf-Pauschale vorgeschlagen, jeder sollte gleich viel bekommen. Ich finde, wir sollten nach der Debatte ums Heizungsgesetz darüber nachdenken, ob es nicht klügere Modelle gibt.

Zum Beispiel?

In Österreich bekommen die Wiener deutlich weniger Klimageld als Menschen, die auf dem Land leben. Weil die Österreicher sagen: Wer einen guten öffentlichen Nahverkehr hat, braucht weniger Ausgleichszahlungen. Also ein Klimageld, das zwischen Stadt und Land gestaffelt ist, finde ich eine kluge Idee. Es wäre auch denkbar, höhere Summen an Menschen mit geringerem Einkommen zu zahlen. Das alles sind interessante Ansätze, über die man mal nachdenken sollte.

Halten Sie es für realistisch, dass ab 2025 ein Klimageld ausgezahlt wird?

Ich persönlich fände das super. Aber dann müsste auch der Auszahlungsmechanismus einwandfrei funktionieren. Was ja in keinem Fall passieren darf, ist, dass Menschen auf Geld hoffen und dann hakt es an der Auszahlung. Und natürlich müssen wir auch das Geld dafür haben. Das sehe ich für den Haushalt 2025 mit all seinen Zwängen nicht. Ich denke eher, dass es im Bundestagswahlkampf eine Debatte um das beste Konzept geben wird.

Sie sind in Gera geboren, wohnen in Brandenburg und sind viel im Osten Deutschlands unterwegs. Wie erklären Sie sich, dass die AfD vor den Landtagswahlen im Herbst in Sachsen, Thüringen und Brandenburg mit über 30 Prozent scheinbar uneinholbar vorne liegt?

Die Stimmung in Ostdeutschland ist wahnsinnig sprunghaft. Umfragewerte haben dort weniger Wert als anderswo. Und in den vergangenen Wochen haben wir auch im Osten große Demonstrationen gesehen, die sich gegen das Bild des blau-braunen Ostens wenden. Nicht nur in Leipzig und Jena, sondern in Gera, Wittstock, Lübben, Eberswalde. Da bewegt sich was. Deshalb ist sehr offen, wie diese Wahlen ausgehen.

Das heißt, Sie halten es nicht für ausgemacht, dass die AfD in den drei Ländern auf Platz eins landet?