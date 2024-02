In Deutschland muss mehr investiert werden – da sind sich eigentlich alle einig. Die Grünen haben dazu einen neuen Fonds vorgeschlagen. Und appellieren an die Union.

Die Grünen haben Oppositionschef Friedrich Merz (CDU) dazu aufgefordert, mit ihnen über eine Reform der Schuldenbremse zu sprechen, um mehr Investitionen zu ermöglichen. "Wir haben Friedrich Merz schon mehrfach eingeladen, das Gespräch mit uns zu dieser Frage zu führen", sagte die Chefin der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, in Leipzig. "Und ich spreche diese Einladung auch an dieser Stelle erneut an Friedrich Merz aus."