Das soll sich jetzt ändern: "Seit Ende des Jahres treiben wir den organisatorischen Aufbau des Vereins weiter voran und befinden uns seit dieser Woche jetzt erstmals in einer Phase, in der wir aktiv um neue Vereinsmitglieder werben", so Lambrou. In den nächsten Monaten wolle der Verein nun Veranstaltungen organisieren, ein Flugblatt gestalten, Stände bei Veranstaltungen anderer Organisationen platzieren und eine Website ins Leben rufen. Der Vorstand tage wöchentlich.