Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant, was kein anderer Minister bisher wagt: Er will künftig auf der hochumstrittenen Videoplattform TikTok präsent sein.

Karl Lauterbach (SPD) will neue Wege im Kampf gegen die AfD gehen. Im Interview mit t-online sagte der Bundesgesundheitsminister, dass er anfangen will, die Videoplattform TikTok als Kommunikationsmittel zu nutzen. "Wir dürfen einflussreiche soziale Medien nicht der AfD überlassen. Ich werde versuchen, dort auch ein gutes Gegengewicht zur AfD bilden", begründete Lauterbach seinen Schritt.

Ist sein Ziel also, der AfD eventuell ein paar Nutzer abspenstig zu machen? Lauterbach erklärt es so: "Zum Beispiel möchte ich jungen Leuten erklären, was wir eigentlich machen – und zwar in einer Sprache, die sie verstehen." Über TikTok erreiche man besonders junge Menschen sehr gut. "Das Medium ist eine besondere Herausforderung, aber auch eine große Chance", sagte der Minister weiter.