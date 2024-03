Per Zug durch Deutschland – jetzt spielen

Laut Bericht Union will erneut über Taurus abstimmen lassen Von t-online Aktualisiert am 07.03.2024 - 15:12 Uhr Lesedauer: 2 Min. Die Ablehnung einer Taurus-Lieferung war in den vergangenen Wochen gewachsen. (Quelle: Uncredited/south korea defense ministry/AP/dpa/dpa) News folgen

Über eine mögliche Lieferung von Taurus an die Ukraine wird doch noch einmal abgestimmt. Einen entsprechenden Vorstoß will die Union wagen.

Nächste Runde im Streit über eine mögliche Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine. Wie die "Rheinische Post" berichtet, will die Union erneut abstimmen lassen und noch am Donnerstag einen entsprechenden Antrag auf die Tagesordnung im Bundestag setzen.

"Die CDU/CSU-Fraktion wird die Frage der Taurus-Lieferung in der kommenden Sitzungswoche zur namentlichen Abstimmung im Bundestag stellen. Das Parlament muss das Heft des Handelns übernehmen", sagte der erste parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Thorsten Frei (CDU).

Demnach will die CDU die Bundesregierung auffordern, "endlich unverzüglich der ukrainischen Bitte nach Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern aus verfügbaren Beständen der Bundeswehr in größtmöglichem Umfang zu entsprechen". Das steht in einem Papier, das der "Rheinischen Post" vorliegt.

Warnung von Mützenich

Der Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, hatte die Ampelpartner und vor allem die FDP zu mehr Disziplin aufgerufen. "Nachdem erneut aus der Koalition mit abweichendem Stimmverhalten gedroht wurde, möchte ich an den Koalitionsvertrag und die Vereinbarung erinnern, die wir uns zu Beginn unserer Zusammenarbeit gegeben haben", so Mützenich.