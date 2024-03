Zahlreiche scharfe Schusswaffen sind in Schleswig-Holstein aus Behördenhand verschwunden. Nun belegt interne Kommunikation schwerwiegende Fehler. Das bringt die Landesregierung in Erklärungsnot.

Der Fall der in Schleswig-Holstein beim Landeskriminalamt verschwundenen Gewehre könnte sich zum handfesten Skandal ausweiten: Entgegen anderslautender Beteuerungen der Behörden belegt interne Kommunikation nun schwerwiegende Fehler. Für die Landesregierung kommt das zur Unzeit. Sie will heute im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags über den Fall informieren. Und könnte den Abgeordneten nun weitere peinliche Fragen zu beantworten haben.

Doch von vorn: Die Waffenbehörde Husum und das Landeskriminalamt von Schleswig-Holstein hatten im Jahr 2021 bei einem Waffensammler bei Husum hunderte Gewehre ausgeräumt. Der mittlerweile entkräftete Vorwurf: illegale Waffenherstellung. Es war das Ende einer hochspezialisierten und weltweit einmaligen Sammlung von Karabiner-98-Gewehren. Einer Waffe, die 1898 das erste Mal produziert wurde und in zwei Weltkriegen im Einsatz war.

Was trotz des kulturhistorischen Werts zunächst nach einem Routineeinsatz klingt, hat seitdem allerdings ein pikantes Nachspiel. Die meisten der Waffen wurden vernichtet. t-online berichtete aber immer wieder darüber, dass mehr als 100 der wertvollen und scharfen Schusswaffen einfach verschwunden sind – aus der Hand der Behörden.

Behördenmitarbeiterin dokumentiert Fehler in E-Mail

Die wehren sich gegen den Vorwurf. Sagen, sie hätten alle Waffen dokumentiert und wüssten, wo sie sind und welche sie vernichtet haben. Doch t-online liegt nun interne Kommunikation der Waffenbehörde vor, die den offiziellen Stellungnahmen widerspricht. Darin räumt eine Mitarbeiterin unbewusst Fehler der Behörde ein.

Die Sammlung, die Peter Frank in seinem alarmgesicherten Waffenraum in der ersten Etage seines Einfamilienhauses in Schwesing bei Husum hatte, war einmalig – weltweit. Deutlich mehr als 800 Waffen hatte Frank dort. Doch er hat nicht wahllos gesammelt, seine Leidenschaft galt einer bestimmten Waffe, dem Karabiner 98.

"Das muss nicht jedem gefallen", sagt er immer wieder selbst. "Es war einfach mein Hobby. Ich habe versucht, eine komplette Sammlung des Modells zu haben. Geschossen habe ich damit so gut wie nie." Eine Mail an seine Waffenbehörde löste 2017 einen Streit aus. Er wollte von einem Sammler in Österreich eine Waffe kaufen, deswegen seine Daten an eine neue Sachbearbeiterin der Behörde übermitteln. In dem Mailverlauf jedoch sah die Behördenvertreterin Hinweise auf angebliche illegale Waffenherstellung. Es folgte eine Anzeige, der Entzug der waffenrechtlichen Erlaubnisse und schließlich die Sicherstellung der Waffen.

Vorwürfe brachen zusammen

Der Vorwurf der illegalen Waffenherstellung brach nach kurzer Zeit in sich zusammen. Vorgeworfen werden ihm noch strafrechtliche Verstöße gegen das Waffengesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz. Gerichtlich bestätigt ist bislang nichts davon. Das Gerichtsverfahren stockt seit Jahren, die Richterin wurde als befangen erklärt und Akten wurden nachträglich von Beamten des Landeskriminalamtes verändert.

So ging der Streit los: "So verschwanden 150 Waffen aus Behördenhand"

Die Eskalation des Rechtsstreits zwischen Peter Frank und den Behörden begann am 02.04.2021. Die Waffenbehörde und das Landeskriminalamt räumten an diesem Tag aufgrund der Vorwürfe gegen Frank die Waffenkammer aus. Laut Behördenangaben gut 700 Waffen und Waffenteile. Zwei Wochen später wurden sie dann angeblich vernichtet. Doch belegen können die Behörden das nicht – zumindest nicht in allen Fällen. Denn die Listen, die zur Dokumentation erstellt wurden, sind fehlerhaft und unvollständig. t-online hat ausführlich über diverse Vorwürfe gegen die Behörden berichtet:

Außerdem sind bei der Ausräumaktion mehr als 100 Waffen einfach verschwunden. Sie stehen auf keiner Liste der Behörden. Jetzt belegt interne Kommunikation innerhalb der Waffenbehörde, wie laienhaft die ausgeräumten Waffen dokumentiert wurden. Wo sie heute sind, ist demnach auch völlig offen. Intern schreibt eine Behördenmitarbeiterin nämlich, dass Läufe aus der Waffenkammer von Frank ausgeräumt wurden. Diese sind aber nicht mit der Seriennummer aufgeschrieben worden, und das, obwohl Läufe im Waffengesetz auch als Waffen gelten.