Wegen des drohenden Bahnstreiks am Dienstag steigt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für seine Reise nach Ostwestfalen auf den Helikopter um. Bei dem straffen Zeitplan, der für seinen dreitägigen Besuch in der Stadt Espelkamp im Kreis Minden-Lübbecke vorgesehen ist, sei es angesichts des angekündigten Streiks auf der Schiene zu riskant, auf die Bahn zu setzen, hieß es am Montag aus dem Bundespräsidialamt.