Absurdes Zwischenspiel nach der Pause

Zu einem absurden Zwischenspiel, wie es wohl nur ein solches Verfahren liefern kann, kommt es am Mittag. Ein AfD-Anwalt will über einen "Vorfall in der Mittagspause" reden: Ein Sicherheitsmitarbeiter der AfD sei von einem Mann angesprochen worden, ob er nicht-öffentliche Informationen über die AfD liefern wolle – gegen Geld. Ein Zettel mit einer E-Mail-Adresse sei ihm zugesteckt worden. Der Verdacht auf Seiten der AfD: Hier habe womöglich ein Anwerbeversuch des Verfassungsschutzes stattgefunden, mitten im Verfahren.

"Wir wollen natürlich nicht unterstellen, dass dieser Vorfall auf die Beklagte zurückzuführen ist", sagt der Anwalt. "Gleichwohl fragen wir die Beklagte: Ist Ihnen etwas bekannt über diesen Vorfall?"

Anwalt Roth kann sich ein Schmunzeln da nicht ganz verkneifen. "Also ich war es nicht", sagt er. "Ein solches Vorgehen wäre in einem Maße dilettantisch." Die führenden Köpfe des Verfassungsschutzes, die rund um Roth an zwei langen Tischen verteilt sitzen, bestätigen: Der Verfassungsschutz habe nichts mit dem Vorfall zu tun.

Der zugesteckte Zettel wird dennoch an der Richterbank von allen Seiten begutachtet, für alle Prozessbeteiligten kopiert, den Akten hinzugefügt.

AfD hat "recht positiven Eindruck vom Gericht"

Um 18 Uhr hat man erst rund die Hälfte der Punkte auf der Tagesordnung geschafft. Manch ein Justizbeamter im Saal gähnt hinter vorgehaltener Hand, die Journalisten versorgen sich mit Kaffee in Pappbechern. Richter Gerald Buck aber bleibt stets geduldig, freundlich.

Manchmal weist er darauf hin, dass die AfD bestimmte Anträge ja bereits schriftlich vorgelegt habe, man die Argumentation gelesen habe. "Aber das soll sie natürlich nicht limitieren", sagt er dann. Oder: "Natürlich ist das Ihr Beweisantrag, fahren Sie fort."

Bei der AfD wird das positiv aufgenommen. Von den sonst oft in der Partei kursierenden Vorwürfen, die Gerichtsbarkeit sei parteiisch, der Ausgang des Verfahrens allein deswegen schon gesetzt, ist in Münster an diesem Tag nichts zu hören.

"Ich habe einen recht positiven Eindruck vom Gericht", sagt Roman Reusch, der im AfD-Bundesvorstand sitzt und das Verfahren für die Partei betreut. "Die hören uns zu und vermitteln zumindest den Eindruck, dass sie nicht nur so tun, als würden sie zuhören."

Ob die Befangenheitsanträge gegen die Richter zu Anfang falsch gewesen seien? "Das gehört zum Standardprozedere", sagt Reusch.

Es ist ein Prozedere, das es vermutlich unmöglich machen wird, dass in den bisher für das Verfahren anberaumten zwei Tagen ein Urteil fallen kann. Denn um 19.30 Uhr, kurz vor Schluss für diesen Tag, kündigen die AfD-Anwälte an: Womöglich wolle man morgen 210 Beweisanträge einbringen.