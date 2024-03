Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat rechtliche Schritte gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) eingeleitet. Am Freitagabend wurde eine Klage beim Verwaltungsgericht Köln eingereicht, wie Maaßen am Samstag bestätigte. Eine Bestätigung des Eingangs der Klage war vom Gericht am Samstag nicht zu erhalten.