Die Ampelregierung steht vor ihrer bislang schwierigsten Aufgabe: In den kommenden Wochen verhandelt sie den Sparhaushalt 2025. Scheitert sie, droht das ganze Bündnis zu platzen.

Wenn Finanzminister Christian Lindner (FDP) dieser Tage vor die Presse tritt, gibt er sich betont entspannt. Charmant lächelt er die Journalisten an, lässt viele Fragen zu, nimmt sich Zeit für die Antworten. Ruhe strahlt er aus.

Wenig deutet darauf hin, dass er – und mit ihm das gesamte Spitzenpersonal der Ampelregierung und ihrer Koalition – derzeit alles andere als locker drauf sein dürfte. Denn nachdem sich die Ampel Anfang des Jahres mit Ach und Krach auf einen Haushalt für das laufende Jahr 2024 geeinigt hat, der die Schuldenregeln einhält, stehen in den kommenden Wochen und Monaten schon wieder Verhandlungen ums Geld an. Und die werden hart, für Lindner als zuständigen Minister, aber auch für seine Kabinettskollegen.

Ein Dilemma – vor allem deshalb, weil schon jetzt viele Beteiligte ankündigen, Kürzungen nicht hinzunehmen. "Noch nie waren die Verhandlungen so schwierig wie jetzt", sagen mehrere Ampelianer fast wortgleich. Den Satz danach muss man sich denken: Scheitern sie, droht das Bündnis zu implodieren.

Schwierige Ausgangslage nach Verfassungsgerichtsurteil

Offen aussprechen will das freilich niemand. Noch nicht. Und doch ist allen klar: Die Ausgangslage könnte herausfordernder kaum sein.

Das allein ist ungewöhnlich. Normalerweise nämlich verhandeln und verabschieden die Bundesminister Anfang März im Kabinett gemeinsam eine Liste mit Budgets für die einzelnen Ministerien, sogenannte "Eckwerte", über die die Häuser dann bis zur parlamentarischen Sommerpause mit dem Finanzministerium feilschen. In der Vergangenheit gelang es ihnen dabei oft, jeweils noch etwas mehr Geld für sich herauszuschlagen. Grund: Die Steuerschätzung, die traditionell Mitte Mai kommt, prognostizierte für den Fiskus meist höhere Einnahmen.

"Deutlicher Konsolidierungsbedarf"

Wegen der geringen Schuldenspielräume und wegen der schwächelnden Konjunktur, die dieses Jahr kaum zu einem Steuerplus führen dürfte, ist das Finanzministerium aber jetzt allein am Drücker. Per Brief informierte Lindner Anfang März die Ministerien über einen "deutlichen Konsolidierungsbedarf". Die Regierung müsse dieses Jahr sparen, "titelscharf" mögen die Häuser ihre Bedarfe anmelden und zugleich bitte zusätzliche Sparvorschläge machen.