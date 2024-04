Die Körpersprache

Höcke geht immer wieder in die Denkerpose, legt seinen Handrücken unters Kinn, das wirkt eingeübt und seltsam abgegriffen, wie eine Postkarte. Während Voigt redet, schaut er ihn nicht an, stattdessen blickt er nur starr nach vorne.

Voigt agiert dagegen deutlich zugewandter, versucht den Blickkontakt mit Höcke zu halten. Vor allem in der ersten Hälfte des Duells spricht er allerdings zu langsam und wirkt mitunter roboterhaft.

Die Moderatoren: Schlechter geht es kaum

Über weite Strecken sind Welt TV-Chefmoderatorin Tatjana Ohm und Chefredakteur Jan Philipp Burgard gar nicht spürbar – obwohl es dringend nötig wäre. Fakten ordnen sie nicht ein, wirken kaum vorbereitet. Verwiesen wird stattdessen auf einen Faktencheck, der am nächsten Tag auf der Homepage von Welt TV erscheinen soll – viel zu spät, und bei einem umstrittenen Gast wie Höcke fatal.

Gegen Ende des Duells steuern die Moderatoren dann über, fallen Höcke immer wieder ins Wort. Zwar haken sie scharf nach, als es um die SA-Parole "Alles für Deutschland" geht, wegen deren wiederholter Verwendung Höcke ab nächster Woche in Halle vor dem Landgericht steht. Aber dem Durchschnittszuschauer machen Ohm und Burgard nicht klar, warum die "Ich habe von nichts gewusst"-Taktik des Geschichtslehrers und Faschisten Höcke vollkommen unglaubwürdig ist. Schlechter geht es kaum.

Voigt: Faktencheck und Populismus

CDU-Spitzenkandidat Voigt startet schwach, rappelt sich dann auf, zur Hälfte der Sendung bekommt er die Kurve. Was die Moderatoren an kritischer Einordnung nicht liefern, übernimmt Voigt: Er konfrontiert Höcke immer wieder mit einem "Faktencheck" sofort am Pult und zeigt sich gut vorbereitet.

Keine schlechte Strategie, für den Zuschauer ist das hilfreich. Noch stärker als durch inhaltlichen Widerspruch bringt Voigt sein Gegenüber allerdings durch populistische Angriffe ins Schwitzen. „Weinen Sie jetzt nicht“, wirft er Höcke einmal an den Kopf – der Diskussion hilft das inhaltlich nicht.

Höcke: Plötzlich schwacher Strippenzieher

Der in der AfD so mächtige Strippenzieher Höcke erhält viel Platz für rechtspopulistische bis -radikale Kampfbegriffe. Allerdings wirkt er auch schlecht vorbereitet und ab der Hälfte des Duells zeigt er sich schwach, wird patzig, und scheint tatsächlich in die Enge getrieben.

Höcke dürfte das nicht schaden, immerhin kann er so die Opferrolle ausspielen; eine Rolle, die die AfD so liebt. Schon während des Duells deutet er an, dass Voigt die Fragen der Moderatoren im Gegensatz zu ihm wohl vorab gekannt habe – und verweist dann auf einen alternativen Faktencheck mit AfD-Politikern auf X.