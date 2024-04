Aktualisiert am 13.04.2024 - 15:53 Uhr

Beim TV-Duell des AfD-Politikers Björn Höcke mit dem CDU-Politiker Mario Voigt am Donnerstagabend wurde Höcke auf seine Aussage "Alles für Deutschland" angesprochen. Dieser versuchte sich für den verbotenen SA-Spruch zu rechtfertigen und sagte, auch die Telekom habe den Spruch als Werbeslogan genutzt. Es handelt sich um die Losung der Sturmabteilung (SA) der Hitler-Partei NSDAP.

Das Kommunikationsunternehmen reagierte: "Die Behauptung von Björn Höcke ist falsch", sagte ein Sprecher der Telekom auf Anfrage von "Focus". Und weiter: "Wir geben das an unsere Anwälte und werden Herrn Höcke umgehend eine Unterlassungsaufforderung zukommen lassen."

Telekom nutzte anderen vorbelasteten Spruch

Tatsächlich stand die Telekom einst in der Kritik, weil sie im Jahr 2001 in einer bundesweit verteilten Broschüre mit dem Spruch "Jedem das Seine" warb. Der Konzern zog die Broschüre daraufhin zurück und machte "Unwissenheit" von Werbetextern für den Fauxpas verantwortlich. Die Nazis hatten diesen Spruch am Eingangstor des Konzentrationslagers Buchenwald verwendet. Die Redewendung ist daher historisch vorbelastet, auch wenn sie bis auf die Antike zurückgeht. Mehrere Unternehmen haben den Spruch schon zu Werbezwecken verwendet.