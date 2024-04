Kritik an Steinmeier "Kein Wunder, dass ein Erdoğan uns nicht ernst nimmt" Von t-online Aktualisiert am 23.04.2024 - 15:47 Uhr Lesedauer: 2 Min. Frank-Walter Steinmeier (l.) schneidet unter Anleitung des Berliner Gastronom Arif Keles Döner: Für diese Szene gibt es im Netz viel Kritik. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa) Kopiert News folgen

Der Bundespräsident ist in der Türkei. An seiner Seite ist ein Gastronom aus Berlin. Doch im Netz erntet er dafür viel Kritik.

Bei der Türkei-Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sollte es eigentlich um die Leistung von Hunderttausenden Türken in Deutschland gehen. Doch das wurde schnell von einem Bild überschattet: Steinmeier, wie er an einem Dönerspieß herumschneidet. Schnell hagelte es empörte und belustigte Kommentare im Netz.

Hintergrund der Aktion: Steinmeier hatte den Berliner Gastronom Arif Keles mit in die Türkei genommen. Keles betreibt in dritter Generation einen Dönerimbiss. Er brachte einen 60 Kilogramm schweren und tiefgefrorenen Dönerspieß samt Soßen und anderen Zutaten im Flugzeug mit nach Istanbul, um ihn am Abend bei einem Empfang in der Sommerresidenz des deutschen Botschafters zu servieren. Der Döner sei im kulinarischen Bereich ein Beispiel dafür, wie sehr Deutschland und die Türkei zusammengewachsen seien, sagte Steinmeier. "Ich esse auch gern einen."

Doch online kam die Aktion gar nicht gut an. Vielmehr wird Steinmeier vorgeworfen, mangelndes Feingefühl an den Tag zu legen und Klischees türkischer Kultur zu bedienen. Manch ein X-Nutzer findet Steinmeiers Aktion "zum Fremdschämen".

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Mehrere Nutzer stellen Vergleiche auf: Steinmeier müsse nach dem Auftritt in der Türkei auch in anderen Ländern ähnliche Dinge mitbringen – Paella in Spanien, Pizza in Italien.

Andere stimmen in ihrer Kritik auch ernstere Töne an. "Wir schimpfen ja zu Recht sehr über unsere Russland- und Iranpolitik. Aber das Niveau unserer Türkeipolitik steht dem in nichts nach. Kein Wunder, dass ein Erdoğan uns nicht ernst nimmt", schreibt etwa der Islam-Experte Eren Güvercin.

Ähnlich sah es auch Politikwissenschaftler Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München: "Seit 1962 sind Türken in Deutschland. Mittlerweile in der dritten Generation. Sind Journalistinnen, Ärztinnen, Geschäftsleute, Professorinnen, Künstler, Politikerinnen, haben den Corona Impfstoff erfunden. Und alles was dem Bundespräsidenten einfällt ist: Döner. Wow," schreibt Masala auf der Plattform X.