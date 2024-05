"Kalifat ist die Lösung", "Staatsräson tötet" und "Meinungsdiktatur in Deutschland": Das waren nur drei der Slogans, die auf der Islamisten-Demo am vergangenen Samstag in Hamburg zu vernehmen waren. Worüber man sich in der Talkrunde einig war: Es besteht akuter Handlungsbedarf – nicht zuletzt bei der Innenministerin Nancy Faeser.