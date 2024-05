Aktualisiert am 08.05.2024 - 07:21 Uhr

Aktualisiert am 08.05.2024 - 07:21 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Heftiger Streit in TV-Sendung

Die im Bundestag vertretenen Parteien haben sich ein heftiges Wortgefecht über die Besteuerung von Erbschaften in Deutschland geliefert. Teils aufgebracht fielen sich Spitzenvertreter von SPD, Grünen, FDP, Union, Linken und AfD am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Wie geht's, Deutschland" immer wieder ins Wort.