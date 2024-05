Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey von hinten attackiert – Krankenhaus Von afp Aktualisiert am 08.05.2024 - 02:10 Uhr Lesedauer: 2 Min. Franziska Giffey (SPD) ist zum Opfer eines persönlichen Angriffs bei einem Auftritt in Berlin geworden (Archivbild). (Quelle: IMAGO/M. Popow) Kopiert News folgen

Nach den erschütternden Angriffen auf Lokalpolitiker unter anderem in Sachsen ist es erneut zu einer Attacke gekommen:. Diesmal wurde Franziska Giffey zum Opfer.

Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) ist angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Ein Mann habe sie am Dienstagnachmittag in einer Bibliothek im Ortsteil Rudow von hinten mit einem Beutel attackiert, der harten Inhalt enthalten habe, teilte die Berliner Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Giffey sei am Kopf und am Nacken getroffen worden, anschließend habe sich der Verdächtige entfernt.

Die SPD-Politikerin habe sich kurzzeitig zur ambulanten Behandlung der Kopf- und Nackenschmerzen in ein Krankenhaus begeben. Der Polizeiliche Staatsschutz nahm den Angaben zufolge in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Lesen Sie hier mehr zu dem Vorfall.

Vergangene Woche Freitag war in Dresden der sächsische SPD-Europaabgeordnete Matthias Ecke niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Zuvor soll die verantwortliche Gruppe einen 28-Jährigen angegriffen haben, der für die Grünen Wahlplakate anbrachte. Der Angriff sorgte bundesweit für Empörung, löste aber zugleich eine Welle der Solidarität aus. Am Dienstagabend erklärte die Polizei Sachsen, eine Grünen-Politikerin sei in der sächsischen Landeshauptstadt bedroht und bespuckt worden.

Politikerin beim Aufhängen von Wahlplakaten bespuckt

Ebenfalls am Dienstag war in Dresden eine 47 Jahre alte Grünen-Politikerin von zwei Personen attackiert worden. Polizisten stellten kurz darauf eine 24-Jährige und einen 34-Jährigen als Tatverdächtige, wie die Polizeidirektion Dresden am Dienstagabend mitteilte.

Wer die Angegriffene ist, wollte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht sagen. Der männliche Angreifer habe die Politikerin gestern Abend beim Aufhängen von Wahlplakaten beiseite gestoßen, sie beleidigt und bedroht, hieß es. Außerdem soll er zwei Plakate heruntergerissen haben.