Aktualisiert am 09.05.2024 - 11:37 Uhr

Aktualisiert am 09.05.2024 - 11:37 Uhr Lesedauer: 2 Min.

FDP-Fraktion kündigt Blockade des Rentenpakets im Bundestag an

Kritik an Grüne und SPD

Die FDP-Fraktion im Bundestag will dem Rentenpaket II in seiner jetzigen Form nicht zustimmen und fordert von SPD und Grünen erhebliche Nachbesserungen. "Ich sehe aktuell nicht, dass das Rentenpaket in dieser Form im Bundestag verabschiedet wird", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Torsten Herbst, der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag. Konkret forderte er einen geringeren Anstieg der Rentenbeiträge ab 2028 und eine Ausweitung der sogenannten Aktienrente.