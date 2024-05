Aktualisiert am 13.05.2024 - 11:29 Uhr

Söder will Kalifat-Sympathisanten Staatsbürgerschaft entziehen

Nach Demo in Hamburg

Nach einer erneuten Demo von Islamisten in Hamburg hat sich jetzt auch Markus Söder in die Debatte eingeschaltet. Er fordert drastische Konsequenzen.

Markus Söder (CSU) fordert ein hartes Vorgehen gegen alle, die in Deutschland ein Kalifat errichten wollen. Während einer Rede in einem Münchner Bierzelt forderte er, dass all diejenigen, die für die Errichtung eines Kalifats seien, die doppelte Staatsbürgerschaft verlieren sollten, berichtet die "Bild"-Zeitung.