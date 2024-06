Sie lehnt das Gendern ab, kritisiert die "Cancel Culture" und ihre linken Kommilitonen: Die 25-jährige Studentin Franca Bauernfeind rechnet in ihrem Buch mit der Debattenkultur in Deutschland ab.

Es gibt wohl nur wenige Themen, die die Gemüter in Deutschland so erhitzen, wie es das Gendern oder eine vermeintlich aufgezwungene "politische Korrektheit" tun.

Eine, die mit ihren Positionen in ihrer Altersgruppe womöglich auf weiter Flur alleine steht, ist die 25-jährige Franca Bauernfeind. Wegen ihrer liberal-konservativen Einstellungen wurde die ehemalige Bundesvorsitzende des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) bereits als "Nazi-Schlampe" beschimpft, ihre Wahlplakate beschmiert.

In ihrem kürzlich erschienen Buch "Black Box Uni" teilt sie jetzt gegen ihre Kommilitonen aus und erklärt, wie aus den Hochschulen ein "Biotop linker Ideologien" wurde. Ein Gespräch über die vermeintlichen Gefahren, die hiervon ausgehen – und welche Mitschuld der öffentlich-rechtliche Rundfunk angeblich trägt.

t-online: Frau Bauernfeind, blicken wir auf die Situation an den Universitäten in den USA. Dort findet teilweise nur noch Online-Unterricht statt, weil jüdische Studierende aufgrund von linksextremen Protesten nicht mehr auf den Campus gelassen werden. Haben wir diese Verhältnisse bald hier in Deutschland?