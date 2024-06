Aktualisiert am 16.06.2024 - 11:33 Uhr

Aktualisiert am 16.06.2024 - 11:33 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) hat scharfe Kritik an möglichen Sparplänen im Verkehrsministerium geäußert. Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" ("FAS") hatte am Samstag berichtet, dass das Ressort von Volker Wissing (FDP) plant, die Investitionen in deutsche Autobahnen deutlich zurückzufahren. Die geplanten 6,29 Milliarden Euro sollen auf 4,99 gekürzt werden. Mehr dazu lesen Sie hier.