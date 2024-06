Die Wohnnebenkosten, die Eigentümer und Mieter an den Staat zahlen, sind dieses Jahr stark gestiegen. Ein neues Ranking zeigt: Zwischen den 16 Landeshauptstädten gibt es dabei große Unterschiede.

Müll, Wasser, Grundsteuer: Egal ob Mieter oder Eigentümer – fürs Wohnen fallen zahlreiche kommunale Nebenkosten an. Und die sind dieses Jahr deutlich gestiegen, wie eine Erhebung des Steuerzahlerbundes zeigt, die t-online exklusiv vorliegt.

Dem Ranking der 16 Landeshauptstädte zufolge verteuerten sich die Wohnnebenkosten für einen Musterhaushalt im Durchschnitt um 68,42 Euro gegenüber 2023, ein Plus von rund 3,6 Prozent. Im Schnitt fallen für einen Musterhaushalt damit 1.944,49 Euro pro Jahr an. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag dieser Wert 1.876,06 Euro, damals stiegen die Kosten gegenüber 2022 im Schnitt um lediglich 38,91 Euro (plus 1,9 Prozent).

Die meisten Nebenkosten müssen die Bürger demnach in Bremen an den Staat überweisen. Für einen Musterhaushalt (drei Personen, Einfamilienhaus) fallen dort 2.419,93 Euro an, ein Plus von 157,84 Euro gegenüber 2023. Am günstigsten kommen dagegen die Menschen in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt weg. Dort müsste ein vergleichbarer Haushalt lediglich 1.566,40 (2023: 1.522,97 Euro) Euro an die Kommune zahlen – im Landeshauptstadtschnitt beläuft sich der Zahlbetrag auf 1.944,49 Euro (1.879,07 Euro).

Das komplette Ranking der gesamten Wohnnebenkosten und ihre Entwicklung seit 2016 finden Sie hier:

Loading... Embed

Ein Grund für den starken Anstieg sind dabei neben dem hohen Plus in Bremen auch mehrere andere Ausreißer. So stiegen die Nebenkosten in Dresden am stärksten: 283,36 Euro mehr mussten Mieter und Eigentümer dort zahlen – was vor allem an einem extremen Anstieg der Trinkwasserpreise liegt, vielerorts ohnehin der größte Kostenfaktor. 81,24 Euro mehr müssen die Dresdner für frisches Wasser zahlen, fast das Vierfache des durchschnittlichen Preisplus (21,45 Euro).

Große Unterschiede bei der Grundsteuer

Zudem sind in Dresden dieses Jahr die Abfallgebühren stark gestiegen, nämlich um 69,08 Euro – während sie in anderen Landeshauptstädten gar nicht oder deutlich weniger anzogen. Mancherorts sanken sie sogar, etwa in Düsseldorf (minus 1,44 Euro) oder in Kiel, wo die Gebühren gegenüber dem Vorjahr sogar um 30,48 Euro fielen. Eine Aufschlüsselung der einzelnen Nebenkosten je Stadt finden Sie in diesem Ranking:

Loading... Embed

Ebenfalls bemerkenswert: die teils großen Unterschiede bei der Grundsteuer, deren Hebesatz die Kommunen festlegen. Der Steuerzahlerbund hat für diesen Vergleich ein Wohnhaus, Baujahr 2016, mit 120 Quadratmeter Wohnfläche und 300 Quadratmeter Grundstücksfläche als Muster festgelegt. Das Ergebnis: Die Hamburger zahlen wie schon im Vorjahr am meisten, nämlich 1.050,46 Euro, dicht gefolgt von den Bewohnern des alten Westteils Berlins (1.040,96 Euro).

Das ist jeweils fast das Doppelte des Durchschnitts (578,14 Euro) – und weit mehr als das, was in den Landeshauptstädten im Osten Deutschlands anfällt. Am günstigsten ist die Grundsteuer, die die jeweiligen Kommunen selbst erheben, demnach in Erfurt (318,89 Euro), Schwerin (321,18 Euro) und Potsdam (341,06 Euro). Und auch im alten Ost-Berlin zahlt man nur 360,93 Euro für ein Haus vergleichbarer Bauart.

Loading... Embed