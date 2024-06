BSW-Politikerin Wagenknecht: Ampel-Politik erinnert an "Endzeit der DDR" Von dpa 29.06.2024 - 13:34 Uhr Lesedauer: 1 Min. Sahra Wagenknecht: Ihre Partei ist vor allem im Osten der Republik stark. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa-bilder) Kopiert News folgen

Sahra Wagenknecht (BSW) fühlt sich durch die Politik der Ampel an die Endzeit der DDR erinnert. Auch die Opposition kommt bei der ehemaligen Linken nicht gut weg.

Parteigründerin Sahra Wagenknecht fühlt sich nach eigenen Worten derzeit an die letzten Tage der DDR erinnert. Die Bundesregierung treffe "völlig irre Entscheidungen" an der Bevölkerung vorbei, sagte Wagenknecht am Samstag bei einem Landesparteitag ihrer Partei Bündnis Sahra Wagenknecht in Potsdam.

"Ich glaube, die Älteren unter uns, und zu denen gehöre ich ja ein bisschen auch schon, die können sich ja so an diese Endzeit der DDR vielleicht noch erinnern. Und ich muss sagen, das ist wirklich so ein Empfinden, das kommt einem irgendwie wieder."

Schlechteste Regierung, schlechteste Opposition

Sie wolle das nicht "völlig gleichsetzen", fügte Wagenknecht hinzu. Aber die Lebensrealität der Menschen habe keinen Bezug zu "dem, was Politiker erzählen". Sie nannte die Bundesregierung erneut die "schlechteste Regierung der Bundesrepublik seit ganz, ganz langer Zeit".

Es sei eine "verdammte Lüge", wenn die Ampel-Koalition die Lage im Land mit den Krisen in der Welt in Verbindung bringe. "Deutschland ist Schlusslicht in dieser Welt voller Krisen", meinte die ehemalige Linken-Politikerin.