Das sagen Scholz, Habeck und Lindner zum Bundeshaushalt 2025

12.25 Uhr: Am Samstagabend wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in Berlin beim EM-Viertelfinalspiel seiner Nationalelf anwesend sein. Ob sich Scholz zu diesem Anlass mit Erdoğan treffen werde, möchte ein Journalist wissen. "Ich freue mich über den Besuch des türkischen Präsidenten", erklärt Scholz knapp. "Wir versuchen überall zu gewährleisten, dass Vertreter der deutschen Regierung dabei sind." Das sei ein "Zeichen des Respekts".

12.21 Uhr: Scholz wird zum Wahlsieg von Labour-Chef Keir Starmer in Großbritannien gefragt. "Ich freue mich über den Wahlsieg des Vorsitzenden unserer Schwesterpartei in Großbritannien", erklärt der Kanzler zunächst. "Ich kenne Keir Starmer persönlich, wir haben uns öfter unterhalten und getroffen. Er wird ein sehr guter, ein sehr erfolgreicher Premierminister sein", zeigt sich Scholz überzeugt. Man werde weiter gut mit der britischen Regierung zusammenarbeiten.

12.02 Uhr: Laut Bundesfinanzminister Lindner soll die geplante Erhöhung des Kindergelds und des Kindersofortzuschlags zum 1. Januar des kommenden Jahres in Kraft treten. Beide Leistungen sollen um jeweils fünf Euro pro Monat erhöht werden, so der FDP-Chef. Damit würde das Kindergeld von bislang 250 Euro monatlich auf 255 Euro steigen, der Kindersofortzuschlag für Familien, die Bürgergeld beziehen, soll von 20 Euro auf 25 Euro steigen.

11.53 Uhr: Olaf Scholz wird nach dem überraschenden Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán bei Wladimir Putin in Moskau gefragt. Ob der Besuch in EU-Kreisen abgesprochen gewesen sei, möchte ein Journalist wissen. Scholz weicht aus: Orbán sei nicht unter der Flagge der EU-Ratspräsidentschaft nach Moskau gereist, sondern als ungarischer Ministerpräsident, so der Kanzler. "Die Haltung, die die EU hat in dieser Frage, ist sehr klar: Wir verurteilen den russischen Angriffskrieg und unterstützen die Ukraine." Danach zählt er die Hilfsleistungen von EU und G7-Staaten auf. "Putin kann nicht darauf kalkulieren, dass die Unterstützung nachlässt." Mehr zum Besuch Orbáns in Moskau lesen Sie hier.