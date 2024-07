In Bayern sind wieder mehr Braunbären unterwegs. Das besorgt eine Kommunalpolitikerin – und nun fordert sie eine Art Bärenpolizei.

Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller (Freie Wähler) verlangt die Gründung einer bewaffneten bayerischen Braunbärenbereitschaft. Die Einheit sollte für die Vergrämung und Tötung von Bären zuständig und jederzeit einsatzbereit sein, schlug die Landrätin in einem Brief an Umweltminister Thorsten Glauber (ebenfalls Freie Wähler) vor.