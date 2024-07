Eigentlich sind die Liberalen gegen zu viel Brüssel-Bürokratie. Jetzt zeigt sich: Mehrere von FDP-Politikern geführte Ministerien haben EU-Richtlinien in Deutschland noch verschärft.

Jetzt aber stellt sich heraus: Gerade die FDP-geführten Ministerien haben in der laufenden Legislaturperiode eine ganze Reihe von Brüssel-Gesetzen in Deutschland verschärft. Das zeigt eine Antwort des Bundesjustizministeriums auf eine AfD-Anfrage im Bundestag, die t-online vorab vorliegt.

Demnach hat die Ampelregierung bis zum Stichtag 2. Juli insgesamt neun EU-Richtlinien über das notwendige Maß hinaus erfüllt. Mehr als die Hälfte dieser Fälle gehen dabei auf Anpassungen in Ministerien zurück, die von FDP-Politikern geleitet werden:

"FDP zeigt sich als Bürokratiestreber"

In den Häusern von Finanzminister Christian Lindner und Verkehrsminister Volker Wissing fallen jeweils eine EU-Richtlinie unter die "Gold Plating"-Definition. Das Justizministerium unter Marco Buschmann hat insgesamt drei Richtlinien aus Brüssel übererfüllt. Die übrigen vier "Gold Plating"-Fälle gehen auf die von den Grünen geführten Ressorts von Umweltministerin Steffi Lemke (eine Richtlinie) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (drei Richtlinien) zurück.

Das Justizministerium erklärt auf t-online-Anfrage, man sei "immer bestrebt", EU-Richtlinien eins zu eins und bürokratiearm in nationales Recht umzusetzen. "Dennoch kann eine Abweichung in Einzelfällen sinnvoll und notwendig sein", sagte ein Sprecher. Unter anderem sei das der Fall, wenn man nicht "hinter eine bereits bestehende nationale Regelung zurückfallen möchte", sich durch die EU-Regeln "Wertungswidersprüche" ergäben. Oder wenn der Koalitionsvertrag etwas anderes vorsieht.

Besserer Schutz für Hinweisgeber

Auch das Finanzministerium argumentiert ähnlich hinsichtlich der Richtlinie 2016/1164/EU, mit der Steuervermeidung in den EU-Staaten unterbunden werden soll. Die Anpassung der Richtlinie im nationalen Recht gehe demnach darauf zurück, dass die deutsche Gesetzeslage schon zuvor schärfer gewesen war, als von der EU vorgesehen, und sich deshalb teilweise systematisch gebotene Anpassungen ergaben. Aber, so ein Ministeriumssprecher: "Eine Verschärfung der Anti-Steuervermeidungs-Richtlinie als solche war damit nicht verbunden."

Verschärfungen können auch Vorteile bringen

Die EU mitbestimmt durch ihre Richtlinien maßgeblich die Gesetzgebung in den EU-Mitgliedsstaaten. Allein im Jahr 2022 entstanden laut der Stiftung Familienunternehmen in Brüssel mehr als 2.000 neue Regeln. Die Zahl der in Deutschland über die Vorgaben hinaus angepassten Richtlinien wirkt dagegen fast verschwindend gering.