Vollendet ist das große Werk: Der Haushalt fürs kommende Jahr steht in weiten Teilen. Doch damit sind längst nicht alle Fragen geklärt.

Zunächst ist festzuhalten: Im Großen und Ganzen kann sich das Ergebnis sehen lassen. Der Haushalt ist ein klassischer Ampelkompromiss. Zwar brauchte es ein paar Kunstgriffe mehr als sonst, schlussendlich aber dürften sich in dem Etat alle drei Koalitionspartner wiederfinden, unerwartete Verlierer gibt es keine.

Gesichtswahrender Haushalt für alle Koalitionspartner

Ende gut, alles gut also? Nicht ganz. Denn zwei Fragen sind noch weiter offen – eine, die kurzfristig, und eine, die langfristig zu Problemen führen könnte.

Die kurzfristig relevante lautet: Was passiert, wenn nicht alle Geldtricks funktionieren, mit denen Scholz, Habeck und Lindner das weiter bestehende Milliardenloch im Haushalt stopfen wollen? Auf den letzten Verhandlungsmetern hatte Kanzler Scholz die Idee präsentiert, der Deutschen Bahn und der Autobahn-GmbH statt Zuschüssen Darlehen zu geben. Der Clou: Die Schulden, die der Bund dafür seinerseits aufnehmen müsste, würden dann nicht für die Schuldenbremse angerechnet.

Ob das jedoch juristisch sauber ist, ist umstritten. Bis Mitte August prüfen deshalb nun Experten, ob ein solcher Weg überhaupt verfassungskonform ist. Ist er es nicht, kommt die Ampel sehr schnell wieder in die Bredouille. Dann wackelt der ganze Kompromiss, dann muss potenziell alles wieder auf den Prüfstand – und es drohen neuerliche heftige Verteilungskämpfe, die schlimmstenfalls zum Platzen der Koalition führen können.

Die zweite Frage müssen am Ende die Bürger beantworten

Die zweite Frage kommt langfristig zum Tragen: Wie sollen künftige Regierungen die hohen Ausgaben für die Verteidigung finanzieren? Im Jahr 2028 nämlich, wenn das Bundeswehr-Sondervermögen aufgebraucht ist, sieht die Finanzplanung der Ampel bislang ungedeckte Ausgaben in Höhe 39 Milliarden Euro vor, die wesentlich mit dem erhöhten Bedarf bei der Armee zusammenhängen.

Finanzminister Lindner selbst sprach dazu am Mittwoch in Berlin von einer "politischen Richtungsentscheidung". Es gehe um die Frage, ob Deutschland diese Herausforderung durch mehr Schulden und höhere Steuern, also eine Ausdehnung des Staates, oder über mehr Wirtschaftswachstum und Strukturreformen lösen wolle, die zu größeren Steuereinkünften führten.