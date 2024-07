Aktualisiert am 30.07.2024 - 10:21 Uhr

Die Wahlrechtsreform der Ampelkoalition ist umstritten – so sehr, dass das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat. Was Sie zur Entscheidung wissen müssen.

Der Bundestag soll kleiner werden. Mit diesem Ziel brachte die Ampelkoalition vor etwas mehr als einem Jahr die Wahlrechtsreform auf den Weg. Erstmalig soll sie bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr zum Einsatz kommen. Doch sicher ist das nicht – denn das Bundesverfassungsgericht in Karsruhe hat Teile der Reform gekippt. Am Dienstagvormittag teilte das Gericht seine Entscheidung mit. Bereits am Montagabend war das Urteil allerdings vollständig durchgesickert.