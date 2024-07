Nach der Ankündigung der Stationierung weiterer US-Waffen in Deutschland gibt es Kritik am Vorgehen der Regierung. Auch aus der CDU kommen Vorwürfe.

"Wenn eine derart wichtige Entscheidung nur per Pressekonferenz mitgeteilt wird, verlieren wir die notwendige Unterstützung im Parlament und in der Öffentlichkeit", fuhr Wadephul fort. Dabei gebe es überzeugende Argumente.

Deutschland und die USA hatten am Rande des Nato-Gipfels in Washington am 10. Juli verkündet, dass ab 2026 erstmals seit den 1990er Jahren wieder US-Langstreckenwaffen in Deutschland stationiert werden sollen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) begründete dies mit einer "ernstzunehmenden Fähigkeitslücke" in Europa. Am Montag hatte der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) eine fehlende Debatte über die Stationierung von US-Langstreckenwaffen beklagt.