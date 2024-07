Aktualisiert am 30.07.2024 - 17:30 Uhr

Das Bundesverfassungsgericht hat die Wahlrechtsänderung der Ampel teilweise kassiert. Doch damit nicht genug – weitere Klagen gegen Ampel-Projekte stehen an.

Am Dienstag entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über Verfassungsbeschwerden gegen die von der Ampelregierung beschlossene Wahlrechtsreform. Das Ergebnis: Teile des neuen Gesetzes sind nicht verfassungskonform. Was das bedeutet, lesen Sie hier.