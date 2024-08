Aktualisiert am 14.08.2024 - 18:01 Uhr

Bei einem gemeinsamen Ausflug in den Spreewald ließen sich die Mitglieder der Gruppe KKK Motorsport aus Klettwitz dabei fotografieren, wie fast alle von ihnen freudestrahlend den Hitlergruß in die Kamera zeigen. Und um wirklich jeden Zweifel an der politischen Orientierung der Mitglieder der Gruppe mit dem politisch vorbelasteten Namen wegzuwischen, trugen die insgesamt 15 Männer alle ein T-Shirt mit der Aufschrift "Sylt Support" und dem Liedtext "döp dödö döp …".