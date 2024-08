Eine Bundesbehörde soll heimlich in Wohnungen eindringen dürfen, um diese zu durchsuchen und sogar Spionagesoftware zu installieren: Was nach Methoden aus einem Überwachungsstaat klingt, soll in Deutschland bald Realität werden – zumindest laut den Plänen von Innenministerin Nancy Faeser . Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hat über einen solchen Gesetzesentwurf berichtet.

Am selben Tag musste die Bundeswehr vier Standorte vorübergehend schließen. Am Luftwaffenstützpunkt Geilenkirchen wollte sich ein Mann Zutritt zum Gelände verschaffen, wurde aber entdeckt. Ernster war die Lage am Stützpunkt Köln-Wahn. Dort entdeckte die Bundeswehr nur ein Loch im Zaun. Später wurde auch in Metternich ein Loch im Zaun gefunden, durch das sich offenbar jemand Zutritt zum Gelände verschafft hatte. An der Kaserne in Garching bei München sind derweil Beschädigungen an einem Tor festgestellt worden.