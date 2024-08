Sahra Wagenknecht will kein Geld mehr für Waffen ausgeben, die der Ukraine geliefert werden. Linke und CDU kritisieren hingegen den Stopp an Ukraine-Hilfe.

Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht fordert die Streichung von Geldern für Rüstungsgüter an die Ukraine aus dem Bundeshaushalt 2025. "Diese Mittel müssten spätestens angesichts der neuen Enthüllungen zu den Anschlägen auf Nord Stream komplett gestrichen werden", sagte die Namensgeberin der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). "Statt weiter den deutschen Steuerzahler – auch über die EU – zur Finanzierung des ukrainischen Staatshaushalts und der Waffenlieferungen zur Kasse zu bitten, wäre es an der Zeit, über Schadensersatz zu reden."

Opposition kritisiert Haltung der Ampelkoalition

Wegen der möglichen Kürzung für Unterstützungsgelder an die Ukraine gibt es scharfe Kritik aus der Opposition an der Bundesregierung. "Die sogenannte Haushaltseinigung ist zutiefst unseriös, eine Missachtung des Bundestages und zeigt allen, dass die Ampelregierung politisch am Ende ist", sagt der Linken-Verteidigungspolitiker Dietmar Bartsch dem Spiegel. Beim Haushalt "bewusst vor drei ostdeutschen Landtagswahlen die Reduzierung der Ukrainefinanzierung aufzurufen, ist unverantwortlich". "Wir brauchen eine deutliche Akzentverschiebung deutscher Politik hin zu mehr Diplomatie, nicht zu schwereren Waffen und schnelleren Lieferungen", so Bartsch.