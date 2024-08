Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat deutlich gemacht, dass er nicht noch einmal mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in einer Regierung zusammenarbeiten will.

Auf einer Dialogveranstaltung mit Bürgern in seinem Wirtschaftsministerium in Berlin sagte Habeck auf die Frage der Moderatorin, was er davon halte, dass Lindner nicht in einer Regierung unter einem Bundeskanzler der Grünen arbeiten wolle: "Ja, da sind wir uns ganz einig. Sollte ich jemals Bundeskanzler werden, dann wird Christian Lindner nicht Finanzminister werden."