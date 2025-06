Karl Lauterbach bei Markus Lanz (Archivbild): Der frühere Gesundheitsminister übernimmt einen unbezahlten Job der WHO. (Quelle: IMAGO/teutopress GmbH/imago)

Aus dem Regierungsgeschäft ist er raus, nun widmet sich Karl Lauterbach wieder mehr der Forschung. Der Ex-Gesundheitsminister will sich verstärkt mit dem Thema Klimawandel beschäftigen.

Ex-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wird neben seiner Tätigkeit im Bundestag Experte bei der WHO . Bei der Weltgesundheitsorganisation wird der SPD-Politiker nach eigenen Angaben unentgeltlich in einer Kommission für Klima und Gesundheit mitarbeiten.

Das Gremium, das am kommenden Mittwoch in der isländischen Hauptstadt Reykjavik ins Leben gerufen werden soll, wird nach Lauterbachs Angaben an einem Bericht zu den Folgen des Klimawandels für die Gesundheit arbeiten. Der "Spiegel" hatte zuerst darüber berichtet.