Warum das so ist, dafür gibt die Regierung nur schwammige Begründungen an. So sind in der Statistik als hauptsächliche Gründe "Stornierung des Ersuchens" und "nicht erfolgte Zuführung" aufgelistet. Dahinter verbergen sich eine Vielzahl an Gründen: So kann es etwa sein, dass die ausreisepflichtige Person erfolgreich gegen die Abschiebung geklagt hat. Oder dass die Ausländerbehörde in der Hoffnung, dass die Papiere rechtzeitig vorliegen, die Abschiebung terminiert hat. Wie die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik 2020 auswertete, könnte sich hinter diesen Kategorien auch Personalmangel verbergen.