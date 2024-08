Tote Frau liegt tagelang unentdeckt in Bank

Am Sonntag wählt Thüringen einen neuen Landtag: Besonders AfD und BSW schneiden dort deutlich besser ab als im Bundesschnitt. Wie ist das zu erklären?

Was die Wähler am Sonntag entscheiden, kann Folgen weit über Thüringen hinaus haben. Denn in dem Bundesland droht ein politisches Beben: Sollten sich die Umfragen bewahrheiten, wäre im künftigen Thüringer Landtag keine Koalition der Parteien der Mitte möglich. Stattdessen könnten zwei Parteien, die sich als Alternative zum etablierten Parteiensystem präsentieren, gemeinsam auf eine Mehrheit kommen: die rechtspopulistische AfD und das noch frische Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

Die Umfragewerte zeigen auch, wie unterschiedlich Thüringen im Vergleich zum restlichen Deutschland tickt. Denn bundesweit liegen die beiden Parteien deutlich unter den Thüringer Werten. Wie ist das zu erklären? Einen tiefen Einblick liefern Daten, die das Sinus-Institut gemeinsam mit seinem Partner MB Micromarketing für die Bevölkerung in Thüringen erhoben hat und die t-online vorliegen.

Das Institut arbeitet mit zehn sogenannten Sinus-Milieus, die zu einer der bedeutendsten Methoden in der Zielgruppenforschung gehören. Ein Milieu umfasst neben der wirtschaftlichen Stellung einer Person auch Weltanschauung: Ist die Person eher traditionell oder progressiv? Zwei Beispiele, die in Thüringen eine wichtige Rolle spielen:

Das nostalgisch-bürgerliche Milieu beschreibt das Sinus-Institut als harmonieorientierte Mitte mit Wunsch nach gesicherten Verhältnissen, einem angemessenen Status und einer Sehnsucht nach alten Zeiten. Angehörige sehen sich in der Mitte der Gesellschaft und mit einer zunehmenden Überforderung und Abstiegsängsten konfrontiert.

beschreibt das Sinus-Institut als harmonieorientierte Mitte mit Wunsch nach gesicherten Verhältnissen, einem angemessenen Status und einer Sehnsucht nach alten Zeiten. Angehörige sehen sich in der Mitte der Gesellschaft und mit einer zunehmenden Überforderung und Abstiegsängsten konfrontiert. Die adaptiv-pragmatische Mitte zeichnet sich dem Institut zufolge durch ein starkes Bedürfnis nach Verankerung und Zugehörigkeit aus. Sie ist anpassungs- und leistungsbereit, hat auch einen ausgeprägten Wunsch nach Spaß und Unterhaltung. Die Forscher beobachten auch in diesem Milieu eine wachsende Unzufriedenheit und Verunsicherung wegen der gesellschaftlichen Entwicklungen.

Beide Milieus sind in Thüringen deutlich stärker ausgeprägt als im deutschen Durchschnitt. Die Grafik zeigt, dass Gruppen, die wirtschaftlich mittlere und untere Einkommensklassen und gesellschaftlich eher traditionellere Anschauungen repräsentieren, in Thüringen stärker vertreten sind. Milieus hoher Einkommensschichten und sehr progressive Milieus sind dagegen deutlich unterrepräsentiert.

Neben den bereits genannten stechen in Thüringen zwei weitere Milieus hervor. Zum einen das traditionelle Milieu, das vor allem aus einer älteren Generation besteht, die Sicherheit und Ordnung liebt und in einer kleinbürgerlichen Welt oder traditionellen Arbeiterkultur verhaftet ist. Dazu kommt das prekäre Milieu, die das Sinus-Institut als die um Orientierung und Teilhabe bemühte Unterschicht bezeichnet, in der ein Gefühl des Abgehängtseins und der Verbitterung vorherrscht.

Zum Vergleich zeigt die folgende Grafik die Verteilung der Milieus von Gesamtdeutschland inklusive der Beschreibungen der einzelnen Bereiche:

Warum sind AfD und BSW in Thüringen so stark?

In der thüringenspezifischen Verteilung liegt laut den Forschern des Sinus-Instituts auch eine Erklärung für den Erfolg der AfD und des BSW. Denn die Parteien finden in den Milieus unterschiedlich Anklang: "Die AfD wird überdurchschnittlich in kleinbürgerlichen Milieus, aber auch in den Milieus der Mitte gewählt", sagt Tim Gensheimer vom Sinus-Institut t-online.

Auch das BSW schneidet in dreien dieser Milieus verhältnismäßig gut ab: dem traditionellen, dem prekären und dem nostalgisch-bürgerlichem. Die folgende Grafik zeigt, wo in Thüringen diese drei Milieus besonders stark vertreten sind:

Doch haben die AfD und BSW in Thüringen dasselbe Wählerpotenzial? "Die Schwerpunkte in den Milieus zeigen, dass AfD und BSW (ausgehend von unterschiedlichen Ausgangsniveaus) in den drei Milieus verstärkt Anklang finden", sagt Gensheimer. "Die AfD erreicht jedoch deutlich höhere Anteile als BSW."

Die Parteien konkurrieren dementsprechend um Wähler in einem ähnlichen Umfeld. Das zeigte sich auch kürzlich bei einer Wahlveranstaltung des BSW im thüringischen Eisenach: Auf die Frage, wen sie wählen wollen, antworteten die meisten: "AfD oder BSW", wie Sie hier lesen.