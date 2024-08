Ob sie die Ablehnung als mögliche Abgeordnete im thüringischen Landtag so weiter fortführen kann oder will, muss sich erst zeigen, wie auch während ihrer Rede deutlich wird. Sie kündigt nämlich an, nicht per se AfD-Initiativen im Parlament abzulehnen. Auf Nachfrage sagt sie allerdings: "Ich habe es in 15 Jahren in der Stadt Eisenach nicht mitbekommen, dass die AfD einen sinnvollen Antrag eingebracht hat."