Zwei BKA-Beamte rangen den Mann laut "Welt" nieder und legten ihm Handschellen an. Laut einer Durchsage sei die Lage unter Kontrolle, "Sahra" gehe es gut, schreibt die Zeitung weiter. Nach einer kurzen Unterbrechung setzte die Politikerin ihren Auftritt fort, schreibt die Deutsche Presse-Agentur . Der Täter befindet sich laut "Welt" in Polizeigewahrsam.

Wagenknecht sei am Kopf, am Oberkörper und am Hals getroffen worden, zitierte die Deutsche Presse-Agentur Quasebarth. Die Farbe sei sehr haftend und haltbar.

Wagenknecht wurde schon einmal angegriffen: Ende Mai 2016 hatte ein Student auf dem Linken-Parteitag in Magdeburg eine Torte auf Wagenknecht geworfen. Er wollte damit gegen Wagenknechts Haltung in der Flüchtlingspolitik protestieren. Am Sonntag wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt, das BSW hat gute Chancen auf den dritten Platz.