Die Wahlen in Thüringen und Sachsen haben Schockwellen ausgesandt, die in der Bundespolitik zu spüren sind. Das belegt nun eine neue Umfrage.

Die FDP verliert laut einer aktuellen Umfrage bundesweit an Zustimmung und wäre derzeit nicht mehr im Bundestag vertreten. Die Partei käme bei einer Bundestagswahl am kommenden Sonntag nur noch auf 4,5 Prozent der Stimmen, berichtete die "Bild"-Zeitung am Dienstag aus dem aktuellen Insa-Meinungstrend. Das ist ein Minus von einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche.