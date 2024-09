Nach nur einem Jahr zieht sich die ehemalige Pornodarstellerin wieder aus der Politik zurück. Sie saß für die FDP in der Stadtverordnetenversammlung.

Erst vergangenes Jahr zog die ehemalige Erotikdarstellerin Annina Semmelhaack für die FDP in die Stadtverordnetenversammlung von Elmshorn ein, nun gibt sie ihre politischen Ämter wieder auf. Neben ihrem Sitz in der Stadtverordnetenversammlung saß die 45-Jährige auch für die FDP im Kreistag und arbeitete im Ausschuss für Gleichstellung und Soziales. Das berichtet das "Hamburger Abendblatt".

Als Grund gibt sie den Wunsch an, wieder zurück, in ihre Heimat nach Bremerhaven zu ziehen. "Wir verabschieden uns von einer engagierten und geschätzten Kollegin, einer vielversprechenden Kommunalpolitikerin", so der FDP-Fraktionschef Pascal Mangels im Gespräch mit der Zeitung.