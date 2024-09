Welche Lehren hat die Regierung aus der Corona-Zeit gezogen? Der Rechnungshof wirft der Ampel in einem Bericht vor, mangelhaft auf mögliche weitere Pandemien vorbereitet zu sein. Vor allem in einem Bereich hakt es.

Das Bundesgesundheitsministerium ist nach Einschätzung des Bundesrechnungshofs nicht nur unzureichend auf eine neuerliche Pandemie vorbereitet. Die Zahl der Intensivbetten sinke "kontinuierlich", zudem gebe es weiterhin noch keinen neuen nationalen Pandemieplan. Das geht aus einem Bericht des Rechnungshofs hervor, der am Mittwoch per Brief an den Haushaltsausschuss des Bundestags ergangen ist. Das 21 Seiten umfassende Dokument liegt t-online vor.