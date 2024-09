Aktualisiert am 24.09.2024 - 21:30 Uhr

Einen offiziellen Staatsbesuch von Joe Biden gab es in Berlin bisher nicht. Doch das wird sich kurz vor den Präsidentschaftswahlen noch ändern.

US-Präsident Joe Biden besucht Mitte Oktober Deutschland. Biden werde am 10. Oktober nach Deutschland reisen, am 13. Oktober reise er weiter nach Angola, teilte das Weiße Haus mit. Zuvor hatte der Berliner "Tagesspiegel" über die Reise berichtet.

Unklar ist bislang, wo Biden während seines Besuches auftreten wird. Ein Treffen mit der Bundesregierung soll für den 11. Oktober angesetzt sein. Biden hat in seiner Amtszeit Deutschland noch keinen offiziellen Staatsbesuch abgestattet. Er nahm aber unter anderem 2022 am G7-Gipfel in Elmau teil.