Altkanzler Schröder begibt sich in Klinik – wegen Burn-out

Aktualisiert am 04.02.2025 - 10:10 Uhr

Aktualisiert am 04.02.2025 - 10:10 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder: Er begibt sich in Behandlung. (Quelle: Christoph Soeder/dpa/dpa-bilder)

Erschöpfung, Energiemangel, Schlafstörungen – Gerhard Schröders Ärzte sind besorgt und weisen ihn in eine Klinik ein. Anscheinend war der Stress der vergangenen Jahre zu viel für ihn.

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hat sich wegen einer Burn-out-Diagnose in klinische Behandlung begeben. Das teilte Schröders Anwalt der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auf Anfrage mit. "Herr S. leidet an einem schweren Burn-out-Syndrom mit den typischen Zeichen einer tiefgreifenden Erschöpfung und stark ausgeprägtem Energiemangel", heißt es in dem Befund des behandelnden Arztes.