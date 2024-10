Zum dritten Mal hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstagabend in der Sendung "RTL spezial – am Tisch mit Olaf Scholz" den Fragen der Bürger gestellt. Themen wie Migration, Bürokratie und die 1.000-Euro-Prämie für Langzeitarbeitslose wurden diskutiert. Nicht nur die eingeladenen Bürger waren skeptisch gegenüber der Ampelpolitik – auch der Bundeskanzler selbst äußerte seine Zweifel an der Wirkung der geplanten Maßnahme.