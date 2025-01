Die russische Propaganda läuft auf vielen Kanälen. Mit einer Resolution hat das EU-Parlament in Straßburg nun die Desinformation und Geschichtsfälschungen aus Moskau ins Visier genommen und die Union zu weiteren Sanktionen gegen kremltreue Medien aufgerufen. Vor dem Hintergrund des Angriffs auf die Ukraine warnt der deutsche Abgeordnete Sergey Lagodinsky (Grüne/Freie Europäische Allianz) vor einer Einmischung Russlands in den deutschen Wahlkampf zur bevorstehenden Bundestagswahl .

Erst über die falschen Erzählungen des "Großen Vaterländischen Krieges", wie der Zweite Weltkrieg in Russland genannt wird, könne Russland den Krieg rechtfertigen. Der Kreml ignoriere bewusst sowjetische Verbrechen, um die eigene Geschichte zu schönen.

In der Resolution sind unter anderem die Vertreibung der Krimtataren sowie der Bevölkerung in den baltischen Ländern erwähnt. Hinzu kommen das Zwangsarbeiter-System mit einem Netz aus Straf- und Gefangenenlagern, bekannt als Gulags, die von Stalin verursachte Hungersnot in der Ukraine (Holodomor) mit Millionen Toten oder das Katyn-Massaker. Die Rote Armee hatte Tausende polnische Offiziere und Intellektuelle systematisch ermordet.